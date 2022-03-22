Вагітні жінки можуть отримати медичну допомогу у будь-якому пологовому будинку, повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

В умовах воєнного стану усі породіллі мають право отримати медичну допомогу під час пологів у будь-якому з працюючих пологових будинків, що уклали договір з Національною службою здоров’я України.

Навіть, якщо жінки змінили місце проживання, допомогу їм нададуть будь-де. Треба лише зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77 і дізнайтись адресу найближчого пологового відділення чи пологового будинку.

Бажано мати при собі посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.

Отримати медичну послугу безоплатно можна:

за самозверненням;

у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;

за направленням лікуючого лікаря;

за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого закладу охорони здоров’я.

Лікарі, акушери гінекологи радять, як надати допомогу при пологах, якщо немає можливості доправити породіллю до лікарні або спеціалізованого лікувального закладу.

Джерело: Олена Шуляк