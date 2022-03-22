Вагітні жінки можуть отримати медичну допомогу у будь-якому пологовому будинку, повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.
В умовах воєнного стану усі породіллі мають право отримати медичну допомогу під час пологів у будь-якому з працюючих пологових будинків, що уклали договір з Національною службою здоров’я України.
Навіть, якщо жінки змінили місце проживання, допомогу їм нададуть будь-де. Треба лише зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77 і дізнайтись адресу найближчого пологового відділення чи пологового будинку.
Бажано мати при собі посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.
Отримати медичну послугу безоплатно можна:
- за самозверненням;
- у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;
- за направленням лікуючого лікаря;
- за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого закладу охорони здоров’я.
Лікарі, акушери гінекологи радять, як надати допомогу при пологах, якщо немає можливості доправити породіллю до лікарні або спеціалізованого лікувального закладу.
Джерело: Олена Шуляк