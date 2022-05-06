Під час війни у вагітних можуть виникнути проблеми з доступом до лікарні, зв’язком з лікарем. Тому майбутнім мамам потрібно шукати шляхи виходу з цих ситуацій, щоб тримати під контролем своє здоров’я та стан малюка.

Акушер-гінеколог Елені Чолас розповіла, що робити, якщо вагітній довелося покинути дім або немає змоги зв’язатись зі своїм лікарем.

– Рекомендації стосуються територій, де важко потрапити до лікаря чи в лабораторію. Якщо ви в умовно безпечній зоні – здаємо і робимо все як завжди, хоча деякі рекомендації можна використати, – зазначив лікар.

Для контролю жінка має завести щоденник самопочуття і вносити в нього:

негативні симптоми (головний біль, кровомазання, болі внизу живота, мерехтіння перед очима чи інші порушення зору);

артеріальний тиск (особливо, якщо мали проблеми з тиском до вагітності. Обов’язково фіксуйте АТ під час головного болю чи зміни зору);

обвід живота по пупку (можна що два тижні);

контроль ваги (що два тижні).

Чолас наголошує, що у перший триместр вагітності потрібно стати на облік. Серед обстежень, які має пройти жінка:

УЗД у 8 тижнів;

УЗД в 11.1-13.6 тижнів;

скринінг з розрахунком ризиків (якщо немає Астраї, то робимо Пріска-1);

загальний аналіз крові;

коагулограма;

біохімія (АЛТ, АСТ, білірубін, сечовина, креатинін, загальний білок, глюкоза);

загальний аналіз сечі;

бакпосів сечі;

Також рекомендується перевіритися на наявність гепатитів В, С та ВІЛ. Майбутній мамі у перший триместр варто зробити аналіз на визначення групи крові та резус-фактора (якщо не здавали раніше або не маєте результату попереднього обстеження на руках).

– Зверніть увагу, що татові необхідно здавати групу крові та резус-фактор, якщо ви маєте негативний резус. В інших випадках можна обійтися і без групи крові та резуса чоловіка, – каже гінеколог.

Другий триместр вагітності:

УЗД у 18-20 тижнів;

загальний аналіз сечі;

загальний аналіз крові.

За словами лікаря, скринінг другого триместру (Пріска 2) здається, тільки якщо ви не здали перший скринінг або в ньому виявили певні особливості.

Третій триместр вагітності:

глюкозотолерантний тест в 24-26 тижнів;

у 28-30 тижні – гепатит В, ВІЛ;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

УЗД в 30-33 тижні з доплерометрією.

Загальний аналіз крові варто здавати мінімум раз на місяць, якщо:

вагітність ускладнена;

були проблеми протягом попередніх вагітностей (прееклампсія, високий тиск, гестаційний ЦД, проблеми з нирками тощо);

якщо під час цієї вагітності виникають високий тиск, гестаційний ЦД, проблеми з нирками тощо.

Всі результати обстежень та щоденник самопочуття має оцінювати лікар.

– Якщо ви переїхали, то тримайте зв’язок з лікарем, станьте на облік за новим місцем проживання. Відвідуйте лікаря згідно з рекомендаціями, – додала вона.

Якщо ви лишилися вдома і маєте змогу потрапити до лікаря – відвідуйте його раз на місяць. Лікар наголошує, що пацієнтка обов’язково має прийти на консультацію на:

11.1-13.6 тижні;

19-20 тижні;

26-28 тижні;

30 тижні.

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Джерело: Елені Чолас