Міністерство охорони здоров’я України поінформувало щодо безкоштовних неонатальних послуг з терапії та догляду за передчасно народженою дитиною.

Стрес і загострення проблем зі станом здоров’я у породіль через війну, на жаль, можуть бути причиною передчасних пологів.

Тоді сім’ям доводиться стикатися не тільки з моральним навантаженням через загрозу життю або здоров’ю передчасно народженого малюка, але і з фінансовою – через необхідність лікування новонародженого, іноді досить тривалого.

Тому важливо знати, що в Україні для передчасно народжених дітей передбачена медична допомога за бюджетні кошти.

Адже охорона материнства та дитинства у фокусі особливої уваги системи охорони здоров’я України, а медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках залишається пріоритетним напрямком у програмі медичних гарантій.

У безкоштовний пакет допомоги в складних неонатальних випадках входить:

інтенсивна терапія новонароджених і виходжування;

цілодобовий лікарський і медсестринський догляд;

респіраторна підтримка;

парентеральне харчування;

лабораторні та інструментальні вишукування;

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для недоношених немовлят;

вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;

ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів.

Якщо ж ви зіткнулися з випадком вимагання коштів за перераховані вище послуги (оплачувані медустановами НСЗУ), закликаємо звертатися:

в контакт-центр МОЗ – 0-800-60-20-19

або на гарячу лінію НСЗУ – 16-77.

Нагадуємо, що заклади охорони здоров’я, законтрактовані за програмою медичних гарантій, не повинні брати оплату за надання медпослуг або діагностику, що входять до контрактних пакетів.