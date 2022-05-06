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Для передчасно народжених дітей: що входить в пакет безкоштовної неонатальної допомоги

6 Травня 2022, 16:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України поінформувало щодо безкоштовних неонатальних послуг з терапії та догляду за передчасно народженою дитиною.

Стрес і загострення проблем зі станом здоров’я у породіль через війну, на жаль, можуть бути причиною передчасних пологів.

Тоді сім’ям доводиться стикатися не тільки з моральним навантаженням через загрозу життю або здоров’ю передчасно народженого малюка, але і з фінансовою – через необхідність лікування новонародженого, іноді досить тривалого.

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Тому важливо знати, що в Україні для передчасно народжених дітей передбачена медична допомога за бюджетні кошти.

Адже охорона материнства та дитинства у фокусі особливої уваги системи охорони здоров’я України, а медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках залишається пріоритетним напрямком у програмі медичних гарантій.

У безкоштовний пакет допомоги в складних неонатальних випадках входить:

  • інтенсивна терапія новонароджених і виходжування;
  • цілодобовий лікарський і медсестринський догляд;
  • респіраторна підтримка;
  • парентеральне харчування;
  • лабораторні та інструментальні вишукування;
  • офтальмологічний та аудіологічний скринінг для недоношених немовлят;
  • вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
  • ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів.

Якщо ж ви зіткнулися з випадком вимагання коштів за перераховані вище послуги (оплачувані медустановами НСЗУ), закликаємо звертатися:

  • в контакт-центр МОЗ – 0-800-60-20-19
  • або на гарячу лінію НСЗУ – 16-77.

Нагадуємо, що заклади охорони здоров’я, законтрактовані за програмою медичних гарантій, не повинні брати оплату за надання медпослуг або діагностику, що входять до контрактних пакетів.

Джерело
МОЗ
Теги
Батьки, медична допомога, МОЗ України, новонароджені
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