У Чернігові акушерка приймала пологи під обстрілами та 46 днів жила у лікарні. Віра Целик допомогала жінкам народжувати у бомбосховищі.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

– Героїня сьогоднішнього допису — старша акушерка КНП Пологовий будинок Чернігівської міської ради Віра Целик. Вона змогла потурбуватися про новонароджених в одному з міст, яке пережило пекло, – зазначили у МОЗ.

З першого дня війни й протягом 46 днів жаху, пострілів, відсутності комунікацій акушерка організувала роботу пологового відділення лікарні у бомбосховищі, приймала пологи та підтримувала породіль.

За усі дні, коли окупанти обстрілювали Чернігів, у пологовому будинку народилося 136 малюків, у тому числі дві двійні та три трійні.

У медичному закладі також виходжували немовлят, які народилися з малою вагою. 22 дитини перебували у спеціальних боксах, через постійні обстріли у місті не було світла, проте працювали генератори.

– Віра — одне із тисяч облич сміливості українців під час війни, стомлене, але мужнє і непокірне, – додали у МОЗ.

За даними Міністерства юстиції, станом на 3 травня з початку повномасштабної війни 24 лютого в Україні народилися 36 425 дітей. Найбільше з них (3 640 малюків) з’явилися на світ у Львівській області,