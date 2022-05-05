Вагітні українки, які вимушено виїхали за кордон, рятуючись від війни, отримають декретну допомогу, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

– Фахівці МОЗ спростили формування медичних висновків – отримати електронний лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно, – йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україні через війну медики можуть відкрити лікарняний для вагітних дистанційно

Відзначається, що для цього вагітна повинна зв’язатися зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність. Медик перевірить попередні медичні записи та створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний.

Такий створений без особистого прийому е-лікарняний з вагітності та пологів є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України.

Як і в звичайних випадках, для здійснення виплати роботодавець повинен сформувати за е-лікарняним і подати до ФССУ заяву-розрахунок, на підставі якої Фонд проведе фінансування.