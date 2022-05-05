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Уехали, спасаясь от войны: беременные получат декретное пособие, даже если находятся за границей

5 мая 2022, 17:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вагітність
Источник: Depositphotos

Беременные украинки, которые вынужденно выехали за границу, спасаясь от войны, получат декретное пособие, даже если они не успели оформить больничный в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

— Специалисты Минздрава упростили формирование медицинских выводов – получить электронный больничный после наступления 30 недели беременности теперь можно дистанционно, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для этого беременная должна связаться со своим врачом в Украине, который вел или продолжает вести ее беременность. Медик проверит предыдущие медицинские записи и создаст медзаключение, на базе которого автоматически сформируется электронный больничный.

Такой созданный без личного приема е-больничный по беременности и родам является основанием для получения декретной помощи от Фонда социального страхования Украины.

Как и в обычных случаях, для осуществления выплаты работодатель должен сформировать по е-больничному и подать в ФССУ заявление-расчет, на основании которого Фонд проведет финансирование.

Источник
Кабмин
Теги
Війна в Україні, вагітність, Соціальні виплати
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