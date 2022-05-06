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Почти 50 дней ада: в Чернигове акушерка принимала роды под российскими обстрелами

6 мая 2022, 09:40
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
хворий малюк
Источник: Depositphotos

В Чернигове акушерка принимала роды под обстрелами и 46 дней жила в больнице. Вера Целик помогала женщинам рожать в бомбоубежище.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

— Героиня сегодняшнего поста  — старшая акушерка КНП Роддом Черниговского городского совета Вера Целик. Она смогла позаботиться о новорожденных в одном из городов, который пережил ад, — отметили в Минздраве.

С первого дня войны и в течение 46 дней ужаса, выстрелов, отсутствия коммуникаций акушерка организовала работу родильного отделения больницы в бомбоубежище, принимала роды и поддерживала рожениц.

За все дни, когда оккупанты обстреливали Чернигов, в родильном доме родилось 136 детей, в том числе две двойни и три тройни.

В медицинском учреждении также выхаживали младенцев, родившихся с маленьким весом. 22 ребенка находились в специальных боксах, из-за постоянных обстрелов в городе не было света, однако работали генераторы.

— Вера — одно из тысяч лиц смелости украинцев во время войны, утомленное, но мужественное и непокорное, — добавили в Минздраве.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на 3 мая с начала полномасштабной войны 24 февраля в Украине родились 36 425 детей. Больше всего из них (3 640) малышей появились на свет во Львовской области,

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Источник
Минздрав
Теги
вагітність, МОЗ Украины, Чернигов
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