В связи с возвращением в Киев чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине госпожи Анки Фельдгузен, министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил признательность немецким коллегам за неоценимую помощь и поддержку украинских медиков во время войны.

Речь идет о лекарственных средствах, расходных материалах, медицинском оборудовании и опыте немецких врачей.

— Но самая большая наша ценность — это украинцы, которые сейчас имеют возможность бесплатно лечиться в клиниках Германии, — отметил Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

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По его словам, еженедельно Минздрав отправляет украинских раненых и больных на специальном медицинском авиарейсе Luftwaffe Вооруженных сил Германии в госпитали страны.

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Сегодня более 100 украинцев находятся на лечении в Германии и около 800 в клиниках ЕС, и это огромная поддержка для нашей системы здравоохранения.

Министр также назвал важные направления сотрудничества, которые обсуждались во время встречи с госпожой послом. А именно:️

возможность протезирования пострадавших от войны украинцев в Германии;

локализация производства протезов на территории Украины для дальнейшего обслуживания установленных за рубежом протезов украинцам;

обмен опытом в лечении ожоговых травм и поддержка украинского ожогового центра;

использование технологий телемедицины во время консультаций сложных случаев травмы и политравмы;

участие в развитии сети учреждений здравоохранения в рамках восстановления Украины U24.

Напомним, что в начале мая в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Европейской Комиссии удалось обеспечить медицинскую эвакуацию еще 30 пациентов из Харьковской области и восточных регионов Украины.

Для этого на определенном этапе был привлечен летучий госпиталь – специальный медицинский авиарейс Luftwaffe Вооруженных сил Германии.

Источник: Виктор Ляшко