Министерство здравоохранения вместе с партнерами подарило вышиванки новорожденным украинцам в прифронтовых регионах.
Традиционные украинские рубашки получили около 500 малышей, родившихся накануне этого праздника в Сумской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Запорожской областях.
В ведомстве убеждены, что вышитые рубашки будут служить оберегом для новорожденных украинцев в столь сложное для страны время.
Война в Украине длится почти три месяца. Украинские защитники отважно сопротивляются оккупантам на разных направлениях.
19 мая в стране празднуют День вышиванки – традиционной одежды.
Такие дни особенно важны сейчас, поскольку объединяют украинцев вокруг общенациональных ценностей, поднимают дух нации и укрепляют веру в победу Вооруженных сил Украины над российскими оккупантами.
Источник: Минздрав
Фото: Минздрав