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В День вышиванки малыши из прифронтовых регионов надели традиционную одежду

19 мая 2022, 16:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вишиванка

Министерство здравоохранения вместе с партнерами подарило вышиванки новорожденным украинцам в прифронтовых регионах.

Традиционные украинские рубашки получили около 500 малышей, родившихся накануне этого праздника в Сумской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Запорожской областях.

В ведомстве убеждены, что вышитые рубашки будут служить оберегом для новорожденных украинцев в столь сложное для страны время.

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Война в Украине длится почти три месяца. Украинские защитники отважно сопротивляются оккупантам на разных направлениях.

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19 мая в стране празднуют День вышиванки – традиционной одежды.

Такие дни особенно важны сейчас, поскольку объединяют украинцев вокруг общенациональных ценностей, поднимают дух нации и укрепляют веру в победу Вооруженных сил Украины над российскими оккупантами.

Источник: Минздрав

Фото: Минздрав

Теги
Вишиванка, МОЗ Украины
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