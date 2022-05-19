В Черновцах уже стало доброй традицией начинать Всеукраинский день вышиванки с акции Рожденные в вышиванках, которая впервые состоялась в 2007 году в роддоме №2.

Одна из инициаторов акции Леся Воронюк рассказала, что и в этом году для новорожденных подготовили вышитые рубашки, отдельно для мальчиков и для девочек. Маленькие украинцы, которые появятся на свет в день праздника, обязательно получат такой подарок.

— Сегодня эта акция для нас особенно важна, ведь несмотря на то, что мы находимся в адском состоянии войны, каждый день рождается новое поколение украинцев, — отметила Леся Воронюк.

По словам генерального директора КНП Городской роддом №2 Альберта Курицына, сейчас в медицинском учреждении находятся и женщины-переселенки.

— Уже более 80 женщин, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои родные города, родили в Черновцах. Сегодня у нас находятся будущие мамы из Харькова, Запорожья, Чернигова, — добавил гендиректор.

И отметил, что этот праздник для его коллектива во время войны стал особенно волнительным и значимым.

Источник: АСС

Фото: АСС