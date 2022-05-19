У Чернівцях вже стало доброю традицією розпочинати Всеукраїнський день вишиванки з акції Народжені у вишиванках, яка вперше відбулася у 2007 році у пологовому будинку №2.

Одна з ініціаторів акції Леся Воронюк розповіла, що і цього року для новонароджених підготували вишиті сорочки, окремо для хлопчиків і для дівчаток. Маленькі українці, які з’являться на світ у день свята, обов’язково отримають такий подарунок.

– Сьогодні ця акція для нас особливо важлива, адже незважаючи на те, що ми знаходимося в пекельному стані війни, кожен день народжується нове покоління українців, – зазначила Леся Воронюк.

За словами генерального директора КНП міський пологовий будинок №2 Альберта Куріцина, зараз в медичному закладі знаходяться і жінки-переселенки.

– Вже понад 80 жінок, які через війну були змушені покинути свої рідні міста, народили в Чернівцях. Сьогодні у нас знаходяться майбутні мами з Харкова, Запоріжжя, Чернігова, – додав гендиректор.

І зазначив, що це свято для його колективу під час війни стало особливо хвилюючим і значущим.

Джерело: АСС

Фото: АСС