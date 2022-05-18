Війна в Україні призвела до гибелі та травмування серед мирного населення. Серед тих, хто був поранений та вижив, – 24-річний Олег з містечка Лиман Донецької області.

Спочатку, коли бойові дії розпочали в Донецькій та Луганській областях, хлопцеві було лише 16. Він закінчив школу та вступив до Києва на юридичний факультет. Після навчання повернувся до рідного містечка, підконтрольного Україні, де разом з мамою надавав юридичні послуги, цікавився ІТ.

Після початку повномасштабного вторгнення, його родина залишалася вдома, бо бабусі Олега 80 років, вона має багато захворювань. Родина зробила запаси, а вночі матір, батько та син чергували. Хлопець вів активну інформаційну війну – блокував пропагандистські ресурси, поширював правдиву інформацію про війну.

Проте ситуація змінилася на Великдень, у той день Лиман опинився під авіанальотом росіян.

Олег перебував біля будинку, коли у сусідський дім влучила ракета. Як згадує хлопець, він почув гучний свист, встиг згрупуватися, а далі був вибух – все навколо змішалося, його відкинуло та засипало шифером.

– Йому осколками пробило зап’ястя, стегно, стопу, поранило голову, він отримав перелами кісток руки, почались значні кровотечі. Олег не пам’ятає болю, в його пам’яті залишився жахливий запах будівельного сміття, бо все навколо перетворилося на руїни, – йдеться у повідомленні.

Пораненого вдалося доправили до лікарні Краматорська. Лікарі врятували його життя, але змушені були ампутувати два пальці на руці. Потім його перевезли у Київ до Охматдиту. Тут хлопцю зробили необхідні діагностичні дослідження у приймальному відділенні, взяли аналізи, провели негайне оперативне втручання. За три тижні він Олег переніс 11 операцій.

Наразі продовжується лікування. З пацієнтом працюють реабілітологи та психологи.

Водночас росіяни продовжують обстрілювати українські міста, через що потерпають мирні мешканці.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит