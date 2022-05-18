Война в Украине привела к гибели и травмированию среди мирного населения. Среди раненых и выживших — 24-летний Олег из Лимана Донецкой области.

Сначала, когда боевые действия начали в Донецкой и Луганской областях, юноше было всего 16. Он закончил школу и поступил в Киев на юридический факультет. После учебы вернулся в родной городок, подконтрольный Украине, где вместе с мамой предоставлял юридические услуги, интересовался ІТ.

После начала полномасштабного вторжения, его семья оставалась дома, потому что бабушке Олега 80 лет, у нее много заболеваний. Семья сделала запасы, а ночью мать, отец и сын дежурили. Парень вел активную информационную войну – блокировал пропагандистские ресурсы, распространял правдивую информацию о войне.

Однако ситуация изменилась на Пасху, в тот день Лиман оказался под авианалетом россиян.

Олег находился возле своего дома, когда в соседский попала ракета. Как вспоминает парень, он услышал громкий свист, успел сгруппироваться, а дальше был взрыв – все вокруг смешалось, его отбросило и засыпало шифером.

– Ему осколками пробило запястье, бедро, стопу, ранило голову, он получил переломы костей руки, начались значительные кровотечения. Олег не помнит боли, в его памяти остался ужасный запах строительного мусора, потому что все вокруг превратилось в руины, — говорится в сообщении.

Раненого удалось доставить в больницу Краматорска. Врачи спасли его жизнь, но вынуждены были ампутировать два пальца на руке. Затем его перевезли в Киев в Охматдет. Здесь парню сделали необходимые диагностические исследования в приемном отделении, взяли анализы, провели немедленное оперативное вмешательство. За три недели он Олег перенес 11 операций.

Сейчас продолжается лечение. С пациентом работают реабилитологи и психологи.

В то же время россияне продолжают обстреливать украинские города, из-за чего страдают мирные жители.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет