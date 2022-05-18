Война в Украине привела к смерти и травмированию детей. Одна из ужасных историй — о 10-летней Веронике и ее семье. Во время обстрела убежища девятиэтажки в Угледаре Донецкой области девочка была единственной, кто выжил.

9 апреля россияне прицельным огнем из танка накрыли здание. Из-за этого отец, бабушка, дядя с женой погибли. Веронике удалось выжить. Вероятно, потому что родные накрыли ее собой.

Позже соседи нашли изуродованную девочку под завалами. Обломок снаряда попал ей в голову, на левой руке оторвало большой палец, правую – частично парализовало.

Раненого ребенка госпитализировали сначала в Днепр, а затем в больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова.

Ребенок находится в больнице уже больше месяца. Она перенесла операцию.

— Команда офтальмологов успешно устранила дефект век и сетчатки глаза, чтобы сохранить его функцию. Впоследствии девочку ждет еще одно вмешательство: обломок снаряда до сих пор у нее в голове, и удалить его пока невозможно. Врачи ждут, пока заживет рана, — говорят врачи.

Сейчас с ней работают реабилитологи. Она учится заново ходить, к ней возвращается память. Сейчас девочка мечтает выздороветь.

Ее нашел дядя, по возможности он приедет к ней из Киева. Родных же Вероники соседи похоронили во дворе местной церкви.

Источник: Больница Св. Николая Первого медобъединения Львова

Фото: Больница Св. Николая Первого медобъединения Львова