Війна в Україні призвела до смертей та травмування дітей. Одна з жахливих історій – про 10-річну Вероніку та її родину. Під час обстрілу сховища дев’ятиповерхівки у Вугледарі Донецької області дівчинка була єдиною, хто вижив.

9 квітня росіяни прицільним вогнем із танка накрили будівлю. Через це її батько, бабуся, дядько із дружиною загинули. Вероніці вдалося вижити. Ймовірно, через те, що рідні накрили її собою.

Пізніше сусіди знайшли понівечену дівчинку під завалами. Уламок снаряду потрапив їй у голову, на лівій руці відірвало великий палець, праву – частково паралізувало.

Поранену дитину госпіталізували спочатку до Дніпра, а потім – до лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Дитина перебуває у лікарні уже понад місяць. Вона перенесла операцію.

– Команда офтальмологів успішно усунула дефект повіки та сітківки ока, щоб зберегти його функцію. Згодом на дівчинку чекає іще одне втручання: уламок снаряду досі у неї в голові, і видалити його поки що неможливо. Лікарі чекають, доки загоїться рана, – говорять лікарі.

Зараз з нею працюють реабілітологи. Вона вчиться заново ходити, до неї повертається пам’ять. Наразі дівчинка мріє одужати.

Її знайшов дядько, за можливості він приїде до неї з Києва. Рідних же Вероніки сусіди поховали на подвір’ї місцевої церкви.

Джерело: Лікарня Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова

Фото: Лікарня Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова