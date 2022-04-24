15-річна Марина з Чугуєва Харківської області серйозно постраждала від вибуху російської міни в перший же день вторгнення. Осколки віконного скла перетворили обличчя дитини в одну суцільну рану.

Про те, що сталося і як дівчинка почувається сьогодні, одному з українських ЗМІ розповіла її мама Яна.

Ми з дочкою жили в Чугуєві в орендованій квартирі поруч зі злітною смугою. Коли в перший раз вибухнув снаряд, я подумала, що проходять навчання, тому спокійно поїхала на роботу в лікарню.

Потім, коли продовжило бахкати і люди розбіглися, хто куди, я дочці подзвонила, кажу: “Марина, збирайся і їдь до мене на роботу”. Вона почала збиратися, був черговий вибух, вибухова хвиля – і Марина опинилася під осколками скла і шафа на неї завалилася.

Обличчя дочки порізало. Я не знала, що з нею сталося, вона просто не брала трубку. Я повернулася додому. Там ні вікон, ні дверей, ні Марини. Сусіди сказали, що її забрала швидка.

З тіла Марини ще кілька тижнів діставали осколки скла. На її обличчі – численні шви. Але в цілому лікарі кажуть, що дочка народилася в сорочці, а шрами – справа поправна.

Зашили її акуратно, але є і грубі шви – шкіра натягнута у брови наполовину вище, ніж потрібно. Згодом буде потрібна не пластика особи, а лазерна шліфовка. Особа відновиться, а ось те, що у неї всередині…

Вона у мене сама по собі плакса, але все стійко витримала. Настрій зараз переважно веселий, Марина жартує. Але іноді буває агресивність, плаксивість, як у всіх нас зараз.

Вона тепер боїться вікон, дзеркал, дверей. Щоб якщо що-небудь трапиться, на неї нічого не впало.

Коли дочку виписали з лікарні, ми пішли жити до моєї мами. Два тижні Марина, коли спала, накривалася ковдрою з головою…

За словами мами, зараз 15-річна дівчинка веде самітницький спосіб життя – боїться вийти на вулицю. Також її лякають гучні звуки, вона відразу ховається.

Джерело: Суспільне