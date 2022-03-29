Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит лікують численні осколкові поранення, які під час евакуації з обложеного Чернігова отримали всі члени сім’ї, наймолодшому члену якої лише п’ять років.

…Вони до останнього не хотіли їхати з рідного міста, де з кожним днем війни ставало все небезпечніше. Будинок піддавався обстрілу від самого першого дня повномасштабного російського вторгнення. Місяць сім’я залишалася в квартирі, де більше двох тижнів не було газу, світла, води, опалення. Їжу доводилося готувати у дворі.

– Ми вивчили звук різних снарядів, будинок трясся від залпів. Ночували або в підвалі, або в коридорі, бо вночі починалося найстрашніше, – згадує Тетяна.

Поруч з нею її 5-річний син Діма. Хлопчик згадує, що в підвалі було темно, тільки одна лампа, не було їжі. І сильно-сильно стріляли. І було дуже-дуже страшно.

Коли дитина починає розповідати про війну, Тетяна витирає сльози. Виїхати з міста раніше вона не наважувалася, бо Чернігів зараз захищає її старший син, який служить у ЗСУ.

Зважилися бігти, коли всі основні мости з міста були знищені. Залишалася тільки одна дорога. Цілий день росіяни не припиняли обстріли. Як тільки проїхали міст і вийшли ненадовго з машини, почалася чергова ворожа атака.

Перший снаряд влучив у сусідню машину, що стояла за п’ять метрів. Машина вибухнула, на щастя, людей всередині не було. Але осколками накрило всіх: Тетяну, її чоловіка, старшу дочку і її хлопця. Маленький Діма отримав сильне поранення в ногу.

Потім російські нелюди випустили по цивільних людях ще більше 20 снарядів.

– Я бігла до машини, бачила навколо поранених людей, з відірваними ногами, я бачила мертву жінку, – каже Тетяна.

Дитині перев’язали ногу джгутом. По дорозі Діма, заспокоюючи маму, говорив, що зовсім не відчуває болю.

Першу медичну допомогу родині надали в невеликій місцевій лікарні. Потім направили в Охматдит.

Наразі постраждалі продовжують лікування у відділенні ортопедії та травматології. Фахівці їх прооперували, витягли численні осколки.

Загрози життю вже немає. Попереду – відновлювальний період реабілітації.

Джерело: НДСЛ Охматдит