Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет лечат многочисленные осколочные ранения, которые во время эвакуации из осажденного Чернигова получили все члены семьи, самому младшему члену которой всего пять лет.

…Они до последнего не хотели уезжать из родного города, где с каждым днем войны становилось все опаснее. Дом подвергался обстрелам с самого первого дня полномасштабного российского вторжения. Месяц семья оставалась в квартире, где больше двух недель не было газа, света, воды, отопления. Еду приходилось готовить во дворе.

— Мы изучили звук различных снарядов, дом трясся от залпов. Ночевали или в подвале, или в коридоре, потому что ночью начиналось самое страшное, — вспоминает Татьяна.

Рядом с ней ее 5-летний сын Дима. Мальчик вспоминает, что в подвале было темно, только одна лампа, не было еды. И сильно-сильно стреляли. И было очень-очень страшно.

Когда ребенок начинает рассказывать о войне, Татьяна вытирает слезы. Уехать из города раньше она не решалась, потому что Чернигов сейчас защищает ее старший сын, который служит в ВСУ.

Решились бежать, когда все основные мосты из города были уничтожены. Оставалась только одна дорога. Целый день россияне не прекращали обстрелы. Как только проехали мост и вышли ненадолго из машины, началась очередная вражеская атака.

Первый снаряд попал в соседнюю машину, стоявшую в пяти метрах. Машина взорвалась, к счастью, людей внутри не было. Но осколками накрыло всех: Татьяну, ее мужа, старшую дочь и ее парня. Маленький Дима получил сильное ранение в ногу.

Потом российские нелюди выпустили по гражданским людям еще более 20 снарядов.

— Я бежала к машине, видела вокруг раненых людей, с оторванными ногами, я видела мертвую женщину, — говорит Татьяна.

Ребенку перевязали ногу жгутом. По дороге Дима, успокаивая маму, говорил, что совсем не чувствует боли.

Первую медицинскую помощь семье оказали в небольшой местной больнице. Потом направили в Охматдет.

В настоящее время пострадавшие продолжают лечение в отделении ортопедии и травматологии. Специалисты их прооперировали, извлекли многочисленные осколки.

Угрозы жизни уже нет. Впереди — восстановительный период реабилитации.

Источник: НДСБ Охматдет