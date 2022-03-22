Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет лечат пулевое ранение руки 14-летнему подростку, на глазах которого рашист расстрелял его отца.

Многодетная семья Нечепуренко жила в Буче. Самому младшему из трех сыновей, Юре, недавно исполнилось 14 лет. 17 марта вместе с отцом он отправился в центр оккупированного российскими агрессорами города за гуманитарной помощью и лекарствами. К тому времени почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

— Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу. Он упал. Далее военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову, — рассказывает подросток.

Несколько минут ребенок пролежал на земле. Когда российский военный ушел, парень побежал в ближайшее убежище, где ему оказали первую медицинскую помощь. Дальше добрался домой, рассказал семье, что отца убили. Руслану было 47 лет.

Два дня семья не могла забрать тело погибшего. Когда это удалось, на руке убитого уже не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Ее сняли российские военные. Кроме этого украли телефон, кошелек и даже ключи от дома.

Жена погибшего Алла Нечепуренко рассказывает, русский изверг стрелял прицельно: в сердце и голову. Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

— Трое моих сыновей остались без отца. Я понимала, что мне необходимо спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет зеленый коридор, впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно, — рассказывает женщина.

По ее словам, они по той самой улице, где нелюди расстреляли в Руслана. Шли и каждую секунду молились за свою жизнь. Слышали рядом взрывы, их останавливали русские убийцы. Семья каждую секунду прощалась с жизнью.

…Чудом эвакуировались в Черкасскую область. Вчера, 21 марта, приехала в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь для Юры и официально зафиксировать ранения. Мальчик получил пулевое ранение в руку, плечо и палец. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Источник: Охматдет