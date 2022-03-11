В Национальной детской специализированной больнице Охматдет лечат от ранений мать и ее 7-летнюю дочь. Они пытались выбраться из осажденного Ирпеня на автомобиле. Но на блокпосте рашисты открыли стрельбу по мирным людям.

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Наталья — коренная жительница Ирпеня, по профессии она врач-офтальмолог. Когда началась война, женщина забрала родителей из больницы в Буче. Те не успели завершить лечение от коронавируса, как семью накрыло другое, более страшное бедствие.

Прождав несколько дней, они решили эвакуироваться из города. Двумя машинами родственники подъехали к блокпосту россиян. Здесь началось самое жуткое: российские солдаты начали расстреливать авто мирных жителей из минометов.

Мина разорвалась в десяти метрах от машины, где находилась Наталья. Женщина и ее 7-летняя дочь Варя получили тяжелые осколочные ранения, у них сильно пострадали ноги.

Маму с девочкой довезли до Ирпенского госпиталя. Там Наталья с Варей пробыли три дня. Говорят, что обстрелы не утихали ни на миг. В конце концов раненых решили эвакуировать скорой в Киев. Для спасения был единственный путь — через разрушенный мост.

Там бойцы ВСУ перенесли Наталью на коляске, а Варю солдат Сергей нес прямо на руках. Девочка до сих пор вспоминает своего спасителя дядю Сережу. Парень пообещал купить ей велосипед. Теперь Варя в Охматдете и обязательно должна выздороветь.

За 14 дней войны медики клиники прооперировали немало пациентов, получивших ранения во время войны.

У мамы и дочери специалисты Охматдета диагностировали выраженные повреждения мягких тканей бедер. Обоим сделали операции и достали осколки. У Натальи кусок стекла застрял еще и в руке. Вытаскивать оттуда его очень рискованно. Вероятно, он останется с женщиной на всю жизнь.

Пожилые родители Натальи остались в Ирпене, где сейчас нет связи, электроэнергии, воды. Об их судьбе ничего неизвестно. Женщина не сдерживает слез: ее папа 1937 года рождения, пережил Вторую мировую. Но нынешнюю войну может не перенести.

Маленькая Варя постоянно лежит очень грустная. Если спросить девочку, чего она хочет, услышим голос всей Украины: больше всего хочу домой, и чтобы прекратилась война.

Источник: Охматдет