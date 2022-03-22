Медики Національної спеціалізованої дитячої лікарні Охматдит лікують кульове поранення руки 14-річному підлітку, на очах якого рашист розстріляв його батька.

Багатодітна сім’я Нечепуренко жила в Бучі. Наймолодшому з трьох синів, Юрі, нещодавно виповнилося 14 років. 17 березня разом з батьком він відправився в центр окупованого російськими агресорами міста за гуманітарною допомогою і ліками. На той час майже два тижні в будинку сім’ї не було газу, світла і води.

– Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що у нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батькові. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі влучили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрілив у капюшон, але куля не зачепила голову, – розповідає підліток.

Кілька хвилин дитина пролежала на землі. Коли російський військовий пішов, хлопець побіг до найближчого притулку, де йому надали першу медичну допомогу. Далі дістався додому, розповів родині, що батька вбили. Руслану було 47 років.

Два дні родина не могла забрати тіло загиблого. Коли це вдалося, на руці вбитого вже не було білої пов’язки, що ідентифікує мирних жителів. Її зняли російські військові. Крім цього вкрали телефон, гаманець і навіть ключі від будинку.

Дружина загиблого Алла Нечепуренко розповідає, що російський нелюд стріляв прицільно: в серце і голову. Родині довелося самостійно ховати батька у дворі свого будинку.

– Троє моїх синів залишилися без батька. Я розуміла, що мені необхідно рятувати дітей і себе. Нам повідомили, що 19 березня буде зелений коридор, втім, до місця збору необхідно було дістатися самостійно, – розповідає жінка.

За її словами, вони йшли по тій самій вулиці, де нелюди розстріляли в Руслана. Йшли і кожну секунду молилися за своє життя. Чули поруч вибухи, їх зупиняли російські вбивці. Сім’я щосекунди прощалася з життям.

… Дивом евакуювалися в Черкаську область. Вчора, 21 березня, приїхала в Охматдит, щоб отримати медичну допомогу для Юри і офіційно зафіксувати поранення. Хлопчик отримав кульове поранення в руку, плече і палець. Зараз життю дитини нічого не загрожує.

Джерело: Охматдит