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Уламки на балконі відділення новонароджених: біля Охматдиту впала ворожа ракета

16 Березня 2022, 15:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
осколки ракеты из Охматдета

Уламки російських ракет знайдено на території найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит. Вони пошкодили вікна лікарні. На щастя ніхто не постраждав.

Сьогодні о 6 ранку уся дитяча лікарня Охматдит в Києві здригнулася від ракетних ударів. Поруч прогриміло три вибухи.

Одна з ворожих ракет влучила в будівлю неподалік лікарні. Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна одного з корпусів, підлога лікарні вібрувала від ударних хвиль.

Уламки ракети були знайдені на балконі відділення хірургії новонароджених НДСЛ Охматдит. Лікарі розповідають, що від вибухів хиталися ліжка у відділенні.

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У педіатричному корпусі вибуховою хвилею вибило вікна. Багато уламків ракети знайдено поруч з лікарнею.

Наразі всі медичні заклади переходять до надання допомоги пораненим, як військовим, так і цивільним. В Охматдиті можна здати кров для поранених. МОЗ працює, щоб лікарні отримували все необхідне. Волонтерські організації доправляють у медзаклади гуманітарну допомогу.

Фото: Охматдит 

Джерело: Охматдит 

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