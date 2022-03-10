Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит лікують осколкові поранення ніг 6-річної Мілани з Гостомеля, де на її очах загинула мама.

Життя 6-річної Мілани ще два тижні тому було абсолютно нормальним. Здається, відтоді минула ціла вічність. До війни у Мілани була дружна сім’я: мама, тато, 9-річний брат Костя. А ще бабуся і тітка з дядьком. Дівчинка пішла в перший клас, знайшла подружок, полюбила уроки математики і захопилася малюванням.

28 лютого життя цієї дитини розділилося на “до” та “після”. У цей момент сім’я перебувала поруч з Гостомелем на Київщині. Зараз населення цього містечка потрапило у заручники до окупантів, там тривають бої і гуманітарна криза.

Батько дівчинки розповідає, що той фатальний ранок був тихим і спокійним. Поки ракета не потрапила в сусідній будинок. Сім’я сховалася в одній із кімнат свого житла, але вже через 30 секунд наступний снаряд влучив просто в приміщення, де були всі люди.

Тітці відірвало ступню, згодом їй довелося ампутувати ногу до коліна. Інші дістали осколкових поранень. Але мамі Мілани Діані не пощастило найбільше. Вона загинула на очах у чоловіка і двох дітей.

Мілана теж постраждала. Осколки пошкодили нижні кінцівки, найбільших уражень зазнала права ступня. Фахівці Охматдиту вже зробили дівчинці кілька хірургічних втручань: видалили уламки і нежиттєздатні тканини, зробили пересадку шкіри на уражені ділянки.

Зараз дівчинка лишається в клініці, продовжує лікування, з нею працюють і психологи.

Тільки тепер маленька усвідомила: мами більше немає. Мілана почала говорити про неї в минулому часі, і щоразу плаче від згадки про страшні події. Дитина досі малює. В її блокноті сердечка, адресовані людині, яка вже ніколи не зможе їх побачити – мамі.

Тато Олексій постійно поруч з донькою. Він і сам зранений осколками, але, здається, його не сильно це турбує. Днями він поховав дружину, так що тепер діти – це все, що у нього є.

Олексій не відходить від ліжка дочки і не може стримати емоцій.

– Не дай Бог комусь це пережити. До початку війни ми жили абсолютно нормальним життям. Ми з жінкою працювали, діти вчилися в школі. Мілана тільки цього року пішла в перший клас. У нас було щасливе життя. Зараз все змінилося. Тепер гинуть невинні люди. Потрібна допомога для всієї України, – закликає він.

Охматдит звертається до всього світу: війну треба зупинити. Наші медики рятують дітей і дорослих, які зазнали бойових поранень. Лікарі живуть у лікарні і роблять неможливе, щоб зберегти максимальну кількість життів.

Будь ласка, зупиніть це. Більше жодна дитина не повинна плакати через те, що російський снаряд вбив когось із рідних, благають медичні працівники.

Джерело: Охматдит