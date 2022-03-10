Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет лечат осколочные ранения ног 6-летней Миланы из Гостомеля, где на ее глазах погибла мама.

Жизнь 6-летней Миланы еще две недели назад была абсолютно нормальной. Кажется, с тех пор прошла целая вечность. До войны у Миланы была дружная семья: мама, папа, 9-летний брат Костя. А еще бабушка и тетя с дядей. Девочка пошла в первый класс, нашла подружек, полюбила уроки математики и увлеклась рисованием.

28 февраля жизнь этого ребенка была разделена на “до” и “после”. В этот момент семья находилась рядом с Гостомелем на Киевщине, где сейчас население находится в заложниках оккупантов, где продолжаются бои и гуманитарный кризис.

Отец девочки рассказывает, что роковое утро было тихим и спокойным. Пока ракета не попала в соседний дом. Семья укрылась в одной из комнат своего жилища, но уже через 30 секунд следующий снаряд попал прямо в комнату, где были все люди.

Тете оторвало ступню, впоследствии ей пришлось ампутировать ногу до колена. Остальные получили осколочные ранения. Но маме Миланы Диане не повезло больше всего. Она погибла на глазах мужа и двоих детей.

Милана тоже пострадала. Осколки повредили нижние конечности, наибольшие поражения получила правая ступня. Специалисты Охматдета уже сделали девочке несколько хирургических вмешательств: удалили осколки и нежизнеспособные ткани, сделали пересадку кожи на пораженные участки.

Сейчас девочка находится в клинике, продолжает лечение, с ней работают и психологи.

Только сейчас малышка осознала: мамы больше нет. Милана начала говорить о ней в прошедшем времени, и каждый раз плачет при упоминании о страшных событиях. Ребенок до сих пор рисует. В ее блокноте сердечки, адресованные человеку, который уже никогда не сможет их увидеть, — маме.

Папа Алексей постоянно рядом с дочкой. Он и сам получил ранение осколками, но, кажется, его не сильно это беспокоит. На днях он похоронил жену, так что теперь дети — это все, что у него есть.

Алексей не отходит от дочки кровати и не может сдержать эмоций.

— Не дай Бог кому это пережить. До начала войны мы жили абсолютно нормальной жизнью. Мы с женщиной работали, дети учились в школе. Милана только в этом году пошла в первый класс. У нас была счастливая жизнь. Сейчас все изменилось. Теперь гибнут невинные люди. Сейчас нужна помощь для всей Украины, — призывает он.

Охматдет обращается ко всему миру: войну надо остановить. Наши медики сейчас спасают детей и взрослых, получивших боевые ранения. Врачи живут в больнице и делают невозможное, чтобы сохранить максимальное количество жизней.

Пожалуйста, остановите это. Больше ни один ребенок не должен плакать из-за того, что российский снаряд убил кого-то из родных, умоляют медицинские работники.

Источник: Охматдет