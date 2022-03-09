Тысячам беженцев и переселенцев на львовском вокзале оказывают моральную поддержку медики и психологи. Ежедневно людям помогают более 60 специалистов-волонтеров. Сами беженцы обращаются к психологам редко, однако в помощи нуждается чуть ли не каждый из них: и родители, и дети. Как успокаивают переселенцев на вокзале, узнали журналисты Фактов ICTV.

…Четыре дня Татьяна Колодницкая с дочкой и двумя внуками не выходили из подвала. Их родной Изюм на Харьковщине беспрестанно обстреливали российские агрессоры. На пятые сутки семью удалось эвакуировать.

— Очень было страшно, нас бомбили, и спасибо волонтерам, которые нашли транспорт и вывезли нас прямо из подвала, — рассказывает Татьяна.

С пересадками, за три дня они добрались до Львова. Здесь их встретили волонтеры медико-психологического центра поддержки беженцев.

Татьяна признается, что в качестве психологической разгрузки ей лучше всего просто поплакать, от этого становится немного легче.

На вокзале с беженцами круглосуточно работает сотня волонтеров. С каждым человеком общаются сразу двое – психолог и медик. Они обходят очереди и заводят беседу с теми, кто нуждается в помощи.

— Детки, которые уже имели опыт пребывания в бомбоубежищах, и детки, которые, к сожалению, имели опыт обстрелов, очень встревожены, — рассказывает волонтер, руководитель центра психического здоровья львовского госпиталя имени митрополита Андрея Шептицкого Елена Ворона.

По ее словам, главная задача психологов — стабилизировать психологическое состояние родителей, чтобы они могли принимать взвешенные решения о своем будущем.

Дети перенимают тревогу взрослых, поэтому с ними волонтеры проводят много времени — читают книги, рисуют и играют в разные игры.

На львовском вокзале со всеми, кто нуждается в медицинской помощи, работают медики самых разных специальностей: семейные врачи, педиатры, терапевты, кардиологи и травматологи.

— С маленькими детками у нас здесь работают педиатры. Также к нам приходят много диабетиков, астматиков. Люди часто теряют сознание, на эти случаи у нас здесь есть анестезиологи-реаниматологи, — говорит студентка-медик Лилия Фабин.

По словам психолога Галины Бордун, человеку нужно помогать просто разговором, чтобы вернуть его в реальность. Довольно часто люди, стоящие по много часов в очередях, уже не могут вразумительно ответить на вопрос, куда они едут, где они вообще сейчас находятся, куда и зачем эта очередь стоит.

Психологи говорят, что самые сложные разговоры с беженцами из горячих точек. Ведь на их глазах погибали родные, пылали собственные дома, а громкие звуки, похожие на взрывы или сирену воздушной тревоги, еще долго будут пугать их в мирной жизни.