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Обломки на балконе отделения новорожденных: возле Охматдета упала вражеская ракета

16 марта 2022, 15:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
осколки ракеты из Охматдета

Обломки российских ракет найдены на территории крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет. Они повредили окна больницы. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня в 6 утра вся детская больница Охматдет в Киеве содрогнулась от ракетных ударов. Рядом прогремели три взрыва.

Одна из вражеских ракет попала в здание недалеко от больницы. Взрывной волной были повреждены окна одного из корпусов, пол больницы вибрировал от ударных волн.

Обломки ракеты были найдены на балконе отделения хирургии новорожденных НДСЛ Охматдет. Врачи рассказывают, что от взрывов шатались кровати в отделении.

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В педиатрическом корпусе взрывной волной выбило окна. Многочисленные обломки ракеты найдены рядом с больницей.

В настоящее время все медицинские учреждения переходят к оказанию помощи раненым, как военным, так и гражданским. В Охматдете можно сдать кровь для раненых. Минздрав работает, чтобы больницы получали все необходимое. Волонтерские организации доставляют в медучреждения гуманитарную помощь.

Фото: Охматдет 

Источник: Охматдет

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