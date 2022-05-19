Медики детской больницы Св. Николая Львова готовят к отправке на лечение за границу 15-летнюю Киру, которая получила тяжелые ранения в результате атаки рашистов на Харьков фосфорными бомбами.

Свыше двух тысяч пациентов из охваченного боевыми действиями востока Украины уже прибыли специальными эвакуационными поездами в лечебные заведения Первого медицинского объединения Львова.

Об этом написали сотрудники 1 МО Львова на своей странице в Facebook.

— Каждую неделю происходит эвакуация пациентов с тяжелыми ранениями, которых доставляют именно такими поездами. Это происходит благодаря усилиям Минздрава Украины. В пути раненых сопровождают Врачи без границ.

Отмечается, что благодаря работе специальных эвакуационных поездов, пациенты имеют возможность получить квалифицированную медицинскую помощь в удаленных от прифронтовой зоны больницах и клиниках.

К примеру, сегодня, 19 мая, из Харькова в детскую больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова госпитализировали 15-летнюю девочку Киру. 15 апреля она прямо в парке попала с двумя друзьями под обстрел фосфорными бомбами.

У девочки огнестрельное осколочное поражение с проникающим ранением брюшной полости. Обломок бомбы прошел сквозь живот и травмировал печень, желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку. В Харькове девушке провели операцию по удалению осколка. На ноги Кира смогла встать лишь через месяц.

Сегодня специалисты больницы Св. Николая Львова проводят все необходимые обследования и готовят Киру к транспортировке за границу для продолжения лечения.

Источник: 1 МО Львова