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Осколок пройшов крізь живіт: у Львові готують до відправки на лікування за кордоном 15-річну харків’янку

19 Травня 2022, 13:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
харьков
Джерело: Depositphotos

Медики дитячої лікарні Св. Миколая Львова готують до відправки на лікування за кордон 15-річну Кіру, яка отримала важкі поранення в результаті атаки рашистів на Харків фосфорними бомбами.

Понад дві тисячі пацієнтів з охопленого бойовими діями сходу України вже прибули спеціальними евакуаційними поїздами до лікувальних закладів Першого медичного об’єднання Львова.

Про це написали співробітники 1 МО Львова на своїй сторінці в Facebook.

– Щотижня відбувається евакуація пацієнтів з важкими пораненнями, яких доставляють саме такими поїздами. Це відбувається завдяки зусиллям МОЗ України. В дорозі поранених супроводжують Лікарі без кордонів.

Відзначається, що завдяки роботі спеціальних евакуаційних поїздів, пацієнти мають можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу у віддалених від прифронтової зони лікарнях і клініках.

Наприклад, сьогодні, 19 травня, з Харкова до дитячої лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова госпіталізували 15-річну дівчинку Кіру. 15 квітня вона прямо в парку потрапила з двома друзями під обстріл фосфорними бомбами.

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У дівчинки вогнепальне осколкове ураження з проникаючим пораненням черевної порожнини. Уламок бомби пройшов крізь живіт і травмував печінку, жовчний міхур і дванадцятипалу кишку. У Харкові дівчині провели операцію з видалення осколка. На ноги Кіра змогла встати лише через місяць.

Сьогодні фахівці лікарні Св. Миколая Львова проводять всі необхідні обстеження та готують Кіру до транспортування за кордон для продовження лікування.

Джерело: 1 МО Львова

Теги
Війна в Україні, Лікарні, лікування, Львів, Медики, Харків
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