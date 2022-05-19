Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 13 травня 2022 року №593 Про забезпечення організації направлення громадян для лікування за кордон.

Стало відомо, що, згідно з цим нормативним актом, на лікування за кордон будуть відправлені військовослужбовці, які брали безпосередню участь у проведенні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

– Порядок надання військовослужбовцям медичної допомоги або проведення медико-психологічної реабілітації в іноземних закладах охорони здоров’я визначається законодавством держав, в яких вони перебувають на лікуванні, – уточняється в документі.

Нагадаємо, що, як повідомляла раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в Україні більше 80% захисників, які були поранені і пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.

Фото: МОЗ