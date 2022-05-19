Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 13 мая 2022 года №593 Об обеспечении организации направления граждан для лечения за границу.

Стало известно, что, согласно этому нормативному акту, на лечение за границу будут отправлены военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

— Порядок оказания военнослужащим медицинской помощи или проведения медико-психологической реабилитации в иностранных учреждениях здравоохранения определяется законодательством государств, в которых они находятся на лечении, — уточняется в документе.

Напомним, что, как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, в Украине более 80% защитников, которые были ранены и прошли лечение, возвращаются на фронт. Это стало возможным благодаря усилиям военных медиков.

Фото: Минздрав