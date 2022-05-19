Міністерство охорони здоров’я разом з партнерами подарувало вишиванки новонародженим українцям у прифронтових регіонах.

Традиційні українські сорочки отримали близько 500 малюків, які народилися напередодні цього свята на Сумщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Чернігівщині та Запоріжжі.

У відомстві переконані, що вишиті сорочки будуть оберегом для новонароджених українців у такий складний для країни час.

Війна в Україні триває уже майже три місяці. Українські захисники відважно чинять опір окупантам на різних напрямках.

19 травня у країні святкують День вишиванки – традиційного одягу.

Такі дні особливі важливі зараз, оскільки єднають українців навколо загальнонаціональних цінностей, підіймають дух нації та зміцнюють віру в перемогу Збройних сил України над російськими окупантами.

Джерело: МОЗ

Фото: МОЗ