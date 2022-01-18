Из-за неудачного сальто и ложного диагноза ребенок перенес три операции. Последняя – сверхсложная и рискованная, но успешная.

Еще летом 12-летний Юра, играя с братом, упал на руку. Диагноз, который был поставлен парню — перелом предплечья (лучевой и локтевой костей) со смещением. Началось лечение, но с каждым месяцем состояние ребенка только ухудшалось. Рука потеряла чувствительность, два пальца начали терпнуть, а один холодел. Юрчик уже не мог согнуть конечность или взять в руки карандаш.

Парня привезли во Львов, где в Больнице скорой медицинской помощи нашли причину ухудшения состояния. У парня был не просто перелом, но еще и поврежден нерв, отвечающий за движения и ощущения температуры, боли и давления.

При переломе острые края косточки в средней трети предплечья глубоко между мышцами задели нерв. Следовательно, нужно было провести реконструкцию локтевого нерва.

Хирурги решили не медлить и взяли ребенка на операцию. Но при вмешательстве оказалось, что края нерва настолько повреждены, что расстояние между ними не позволяет его соединить.

Единственным, хоть и несколько рискованным, выходом стала аутотрансплантация – пересадка нерва с другого участка кисти, где нет двигательных волокон, а только чувствительные.

Микрохирургическая операция сложна, ведь соединить нерв — то же, что сшить волос. Вмешательство выполнялось с использованием высокоточного микроскопа. Врачи взяли частицу нерва с тыльной поверхности кисти и восстановили поврежденный.

Несмотря на риски и сложности восстановление проходит успешно. Уже на четвертые сутки после операции Юрчик начал ощущать нервные импульсы в кончиках пальчиков, которые раньше были нечувствительны. И хотя впереди еще продолжалась реабилитация, есть большие шансы на то, что подвижность руки будет восстановлена.

Источник: Первое ТМО г. Львова