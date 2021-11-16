Во Львов приехал известный пластический хирург из Германии — Клаус Экснер. Он каждую субботу бесплатно консультирует и оперирует детей со всей Украины в 8-й городской больнице.

Специалист помогает детям с врожденными и приобретенными пороками конечностей, верхнего века, ожоговыми рубцами. Так, хирург уже проконсультировал около 40 детей из разных областей, из которых отобрал 20 для операции.

Среди них дочь Марии Чолий. У почти двухлетней девочки опущение верхнего века, поэтому она нуждается в нескольких операциях.

— Нам сказали, что сюда приезжает из Германии хороший хирург, что он провел уже много операций, более 200. И я приехала в сентябре и записала дочь, — рассказала мама пациентки Мария Чолий.

15 ноября немецкий хирург вместе с бригадой врачей 8-й клинической больницы провел первую операцию девочке.

По словам врача ожогового отделения 8-й городской клинической больницы Тараса Фармага, у ребенка есть опущение двух век верхних, глазная щель сужена и уменьшена.

Они выполнили первый этап, чтобы увеличить глазную щель, а затем будет второй этап – это коррекция века, чтобы поднять веко еще, потому что сейчас она не может открыть глаза.

— Примерно десять детей нуждаются в повторных операциях, потому что трудно определить, как мышца работает. Он может либо слабо дотягивать, либо сильно, поэтому нужно через несколько месяцев провести повторные операции. Есть специальные нити, чтобы можно было ослабить мышцу или натянуть, — говорит заведующий ожогового отделения 8-й городской клинической больницы Василий Савчин.

Представители больницы сообщили, что это уже 14 визит Экснера во Львов. За время сотрудничества совместно с немецким хирургом там осмотрели и проконсультировали 600 детей, из них почти три сотни прооперировали. Следующий визит специалист планирует весной.

Источник: Суспільне

Фото: КНП 8-я городская клиническая больница г. Львова