До Львова приїхав відомий пластичний хірург з Німеччини — Клаус Екснер. Він щосуботи безкоштовно консультує та оперує дітей з усієї України у 8-ій міській лікарні.

Спеціаліст допомагає дітям з вродженими та набутими вадами кінцівок, верхньої повіки, опіковими рубцями. Так, хірург вже проконсультував близько 40 дітей з різних областей, з яких відібрав 20 для операції.

Серед них донька Марії Чолій. У майже дворічної дівчинки опущення верхньої повіки, тому вона потребує кількох операцій.

– Нам сказали, що сюди приїжджає з Німеччини добрий хірург, що він провів вже багато операцій, понад 200. І я приїхала у вересні та записала доньку, — розповіла мама пацієнтки Марія Чолій.

15 листопада німецький хірург разом із бригадою лікарів 8-ої клінічної лікарні провів дівчинці першу операцію.

За словами лікаря опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні Тараса Фармага, у дитини є опущення двох повік верхніх, очна щілина звужена та зменшена.

Вони виконали перший етап, щоб збільшити очну щілину, а потім буде другий етап – це корекція повіки, щоб підняти повіку ще, бо зараз вона не може відкрити очі.

– Приблизно десять дітей потребують повторних операцій, тому що важко визначити, як м’яз працює. Він може або слабо дотягувати, або сильно, то потрібно через декілька місяців провести повторні операції. Є спеціальні нитки, щоб можна було послабити м’яз чи натягнути, — каже завідувач опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні Василь Савчин.

Представники лікарні повідомили, що це вже 14 візит Екснера до Львова. За час співпраці спільно з німецьким хірургом там оглянули та проконсультували 600 дітей, з них майже три сотні прооперували. Наступний візит спеціаліст планує навесні.

Джерело: Суспільне

Фото: КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова