17 листопада в усьому світі відзначається День передчасно народжених дітей. Щороку їх стає тільки більше, і зараз це кожна дванадцята дитина, яка народжується в Україні. Їхня вага від 390 грамів до 2 кг, а життя повністю залежить від апаратів. Недоношеність – одна з основних причин дитячої смертності. І одна з найбільш недооцінених у суспільстві.

Передчасно народжені діти – особлива категорія: вони дуже тендітні й слабкі. Багато функцій організму в них ще незрілі. Якщо дитина при народженні важить до 1 500 грамів, у перші місяці життя вона стикається з багатьма проблемами легеневої, серцево-судинної, нервової та травної систем.

Кожне врятоване життя такого немовляти – безцінне! А порятунок можливий тільки завдяки сучасному медичному обладнанню.

Цьогоріч dobro.ua та благодійний фонд Ранні пташки, аби привернути ще більше уваги та наочно показати, як виглядає передчасно народжена дитина і з якою вагою вона народжується, зробили фотопроект Цінний кожен грам. Мета – донести кожному, що передчасні пологи дуже поширене явище, що від цього ніхто не застрахований.

На світлинах зображені діти, які народились передчасно. Вони тримають у руках зрозумілі кожному предмети, вага яких дорівнює вазі, з якою вони народились.

Автором робіт виступила відома фотограф Анна Гольцберг.

Агнія: 29 тижнів, вага 1 350 грамів

Для Руслани це була четверта недоношена дитина. Третя донечка, на жаль, померла. Агнія стала наймолодшою. У мами були страх і паніка від того, що з дівчинкою може статися непоправне. Агнія народилася майже на сьомому місяці, і за її життя теж боролися лікарі.

При народженні вона втратила вагу і їла через крапельницю. Тільки після досягнення ваги в 2 кг дитину можуть виписати додому. Мама мріяла, щоб кожні 5-7 грамів їжі за прийом перетворилися на заповітні 2 кг.

Завдяки талановитим та професійним лікарям перинатального центру, завдяки підтримці професійного психолога у пологовому будинку, мамі було легше все пережити.

Перший рік життя видався насиченим і складним. Адже треба було тримати під контролем багато фізіологічних аспектів організму передчасно народженої дитини. Але мама Руслана зробила все, щоб Агнія виросла найздоровішою та найпрекраснішою дівчинкою.

Вона ніколи не порівнювала її з іншими дітками. І нехай дитинка не пішла вчасно, як її однолітки, нехай трохи пізніше сказала свої перші слова, але зараз, дивлячись на це фото, важко повірити, що Агнія народилася передчасно.

Майя: на 30 тижні, 1 500 грамів

То були новорічні свята, коли щаслива родина поїхала до родичів у Карпати. У жінки тривала прекрасна вагітність без ускладнень. Але відпустка виявилася не такою, якою її уявляла собі Ірина.

Обставини склалися так, що у жінки передчасно відійшли води і її на швидкій доставили до Івано-Франківського перинатального центру. Лікарі дуже довго намагалися зупинити процес передчасних пологів. Але для того, щоб зберегти життя доньці, було ухвалено рішення не відтягувати. Так на світ з’явилася чудова Майя.

Майя вкрай повільно набирала вагу. Були дні, коли йшов відкат, і найдорожчі грами просто зникали. Коли зважували дитину, і ваги показували +5 грамів, це було справді святом. Лише за тиждень Майя стабільно почала набирати вагу. Щодня мама дивилася на фотографії дітей у відділенні, яких вже виходили. Тоді вона вірила, що колись на цій стіні висітиме фотографія і її донечки.

…17 листопада найвідоміші споруди підсвічують у фіолетовий колір, щоб інформувати суспільство про небезпеку і наслідки передчасних пологів. Україна не виняток.

Цьогоріч dobro.ua у партнерстві з Асоціацією батьків передчасно народжених дітей Ранні пташки, Асоціацією неонатологів України, БФ Свічадо Україна вшосте долучається до Всесвітнього дня передчасно народженої дитини та підсвічує фіолетовим кольором будівлю дзвіниці Софії Київської.

Також цим кольором у цей день засяють ТЦ Гулівер та Пішохідний міст.

Підтримати благодійний збір на обладнання, яке допомагає виходжувати передчасно народжених дітей, можна тут.

Джерело: dobro.ua

Фото: dobro.ua