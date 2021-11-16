17 ноября во всем мире отмечается День преждевременно рожденных детей. Каждый год их становится больше. Сегодня это — каждый двенадцатый ребенок в Украине. Их вес — от 390 граммов до 2 кг, а жизнь полностью зависит от аппаратов. Недоношенность — одна из основных причин детской смертности. И одна из самых недооцененных в обществе.

Преждевременно рожденные дети – особая категория: они очень хрупкие и слабые. Многие функции организма у них еще незрелые. Если ребенок при рождении весит до 1 500 граммов, в первые месяцы жизни он сталкивается со многими проблемами легочной, сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем.

Каждая спасенная жизнь такого младенца — бесценна! А спасение возможно только благодаря современному медицинскому оборудованию.

В этом году dobro.ua и благотворительный фонд Ранні пташки, чтобы привлечь еще больше внимания и наглядно показать, как выглядит преждевременно рожденный ребенок и с каким весом он рождается, сделали фотопроект Ценен каждый грамм. Цель — донести каждому, что преждевременные роды очень распространенное явление, и от этого никто не застрахован.

На фотографиях изображены дети, которые родились преждевременно. Они держат в руках понятные каждому предметы, вес которых равен весу, с которым они родились.

Автором работ выступила известный фотограф Анна Гольцберг.

Агния: 29 недель, вес 1 350 граммов

Для Русланы это был четвертый недоношенный ребенок. Третья дочь, к сожалению, умерла. Агния стала самой младшей. У мамы были страх и паника от того, что с девочкой может произойти непоправимое. Агния родилась почти на седьмом месяце, и за ее жизнь тоже боролись врачи.

При рождении она потеряла вес и ела через капельницу. Только после достижения веса в 2 кг ребенка могут выписать домой. Мама мечтала, чтобы каждые 5-7 граммов пищи за прием превратились в заветные 2 кг.

Благодаря талантливым и профессиональным врачам перинатального центра, благодаря поддержке профессионального психолога в роддоме, маме было легче все пережить.

Первый год жизни выдался насыщенным и сложным. Ведь надо было держать под контролем многие физиологические аспекты организма преждевременно родившегося ребенка. Но мама Руслана сделала все, чтобы Агния выросла здоровой и прекрасной девочкой.

Она никогда не сравнивала ее с другими детьми. И пусть ребенок не пошел вовремя, как ее сверстники, пусть чуть позже сказал свои первые слова, сейчас, глядя на это фото, трудно поверить, что Агния родилась преждевременно.

Майя: 30 недель, 1 500 граммов

То были новогодние праздники, когда счастливая семья поехала к родственникам в Карпаты. У женщины длилась прекрасная беременность без осложнений. Но отпуск оказался не таким, каким его представляла себе Ирина.

Обстоятельства сложились так, что у женщины преждевременно отошли воды, и ее на скорой доставили в Ивано-Франковский перинатальный центр. Врачи очень долго пытались остановить процесс преждевременных родов. Но для того, чтобы сохранить жизнь дочери, было принято решение не откладывать. Так на свет появилась чудесная Майя.

Майя крайне медленно набирала вес. Были дни, когда шел откат, и драгоценные граммы просто исчезали. Когда взвешивали ребенка, и весы показывали +5 граммов, это было настоящим праздником. Лишь через неделю Майя стабильно начала набирать вес. Каждый день мама смотрела на фотографии детей в отделении, которых уже выходили. Тогда она верила, что когда-то на этой стене будет висеть фотография и ее дочери.

…17 ноября самые известные сооружения подсвечивают в фиолетовый цвет, чтобы информировать общество об опасности и последствиях преждевременных родов. Украина не исключение.

В этом году dobro.ua в партнерстве с Ассоциацией родителей преждевременно рожденных детей Ранні пташки, Ассоциацией неонатологов Украины, БФ Свічадо Україна в шестой раз приобщится ко Всемирному дню преждевременно родившегося ребенка и подсветит фиолетовым цветом здание колокольни Софии Киевской.

Также этим цветом в этот день засияют ТЦ Гулливер и Пешеходный мост.

Поддержать благотворительный сбор на оборудование, которое помогает выхаживать преждевременно рожденных детей, можно здесь.

Источник: dobro.ua

Фото: dobro.ua