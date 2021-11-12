Как известно, 29 октября 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет. В ходе специального опроса на эту тему выяснилось, что более четверти родителей детей этой возрастной группы хотят, чтобы их ребенок был вакцинирован, как можно скорее.

Но остальные две трети заявили о своем беспокойстве, что вакцина может повлиять на будущую фертильность их детей. Они также высказали опасения по поводу того, что их ребенок может испытать серьезные побочные эффекты или что им недостаточно известно о долгосрочных эффектах вакцины.

Эти опасения настолько важны, что Американская академия педиатрии недавно выпустила видео, в котором оспаривается любое потенциальное влияние вакцины на половое созревание и репродуктивность.

Важно понимать, что вакцины проходят особенно строгие испытания на безопасность, прежде чем будут одобрены для использования. Однако ни одно лекарство не может гарантировать отсутствие побочных эффектов.

Так с какими побочными эффектами могут столкнуться дети, получающие вакцину от Covid-19?

Что получат дети

Точно так же, как фармацевтические компании боролись за одобрение вакцины для взрослых, они проводили и испытания, чтобы убедиться, что их вакцины безопасны и эффективны для подростков и детей.

В конце сентября 2021 года компания Pfizer опубликовала данные по фазам 2 и 3 испытаний. Эти данные свидетельствуют о том, что вакцина безопасна для детей в возрасте 5–11 лет.

Детям в возрасте до 12 лет будет предложено 10 микрограммов (мкг) вакцины. Это сравнивается с 30 мкг вакцины, которую вводят детям старше 12 лет и взрослым. Эксперты надеются, что более низкая доза может привести к меньшему количеству побочных эффектов.

Незначительные побочные реакции

Наиболее частыми побочными эффектами у детей после введения второй дозы вакцины (реакции на первую дозу были менее частыми) были утомляемость и головная боль, причем эти симптомы испытывали 39,4% и 28% детей в возрасте 5–12 лет и 12+ соответственно.

Следует отметить, что температура и озноб, возникающие после вакцинации, случались реже среди детей в возрасте 5–12 лет, чем среди детей в возрасте от 12 и старше.

Лишь 6,5% детей в возрасте 5–12 лет после вакцинации испытывали лихорадку по сравнению с 17,2% детей старше 12 лет. Кроме того, всего 9,8% детей 5–12 лет испытывали озноб в сравнении с 40% людей старше 12 лет.

Из-за существующих опасений по поводу возможного риска миокардита и перикардита среди подростков, ученые приняли особые меры предосторожности во время испытаний.

Чтобы улучшить возможное выявление редких случаев миокардита у подростков, если они произойдут, были получены конкретные инструкции, чтобы проявлять бдительность в отношении симптомов и признаков миокардита. Но случаев анафилаксии либо миокардита в ходе финальных испытаний зафиксировано не было.

Источник: MedicalNewsToday