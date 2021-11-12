В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса получили Covid-прививки уже 43 157 детей в возрасте от 12-17 лет.

Об этом ответило Министерство здравоохранения на запрос Фактов ICTV. Для вакцинации, согласно инструкции, используется вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине дети в возрасте от 12 до 18 лет могут получить прививки от Covid-19. Для этого родители или опекуны подростков до 16 лет должны предоставить письменное согласие. Также перед прививкой ребенок должен пройти осмотр семейного врача или педиатра.

Недавно такие прививки в Украине делали лишь отдельным категориям детей, а именно тем, кто едет за границу либо имеет сопутствующие заболевания, что предусматривает дополнительную защиту от Covid-19. А теперь, по желанию семей, эта возрастная категория может быть вакцинирована.

В то же время штамм коронавируса Дельта, который сейчас распространен в Украине, является более агрессивным, и от поражения им чаще страдают не только взрослые, но и несовершеннолетние.

Согласно данным информационно-аналитической системы СОТА, по состоянию на 10 ноября 2021 года в Украине занято 46 коек в палатах интенсивной терапии детских больниц. Это составляет 27,2% от общего числа коечного фонда интенсивной терапии детских больниц.

Всего в Украине по состоянию на 12 ноября коронавирус зафиксировали у 1 616 детей. Городской глава Киева Виталий Кличко утверждает, что пока возвращать детей к очному обучению в образовательные учреждения рано. Сейчас болеет большое количество школьников и преподавателей, многие группы в детских садах закрыты. Поэтому если не уменьшится количество заболеваний, в городе не смогут открыть учебные заведения.