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В Украине за сутки зафиксировали 24 058 новых случаев Covid-19

12 ноября 2021, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В Украине за сутки зафиксировали 24 058 новых случаев Covid-19
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 12 ноября 2021 года зафиксировали 3 179 577 случаев коронавируса, а за сутки – 24 058. Среди них 1 616 детей и 468 медработников.

С коронавирусом за последние 24 часа госпитализировали 4 318 человек.

Всего от болезни умерли 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 594 679 людям, за сутки – 21 941 пациенту.

За время распространения вируса в Украине провели 15 128 821 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 61 714.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 802), Днепропетровской (1 867), Одесской (1 816), Донецкой (1 348) и Полтавской (1 257) областях.

  • г. Киев — 1 802 случая;
  • Винницкая область — 1 000 случаев;
  • Волынская область — 719 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 867 случаев;
  • Донецкая область — 1 348 случаев;
  • Житомирская область — 737 случаев;
  • Закарпатская область — 526 случаев;
  • Запорожская область — 1 111 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 890 случаев;
  • Киевская область — 970 случаев;
  • Кировоградская область — 169 случаев;
  • Луганская область — 436 случаев;
  • Львовская область — 1 154 случая;
  • Николаевская область — 972 случая;
  • Одесская область — 1 816 случаев;
  • Полтавская область — 1 257 случаев;
  • Ровенская область — 1 012 случаев;
  • Сумская область — 927 случаев;
  • Тернопольская область — 659 случаев;
  • Харьковская область — 1 042 случая;
  • Херсонская область — 584 случая;
  • Хмельницкая область — 1 090 случаев;
  • Черкасская область — 822 случая;
  • Черновицкая область — 351 случай;
  • Черниговская область — 797 случаев.

Вакцинация от Covid-19

В Украине за прошлые сутки, 11 ноября, вакцинировались от коронавируса 279 136 человек. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы — 137 789 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 18 896 людям, а умерли – 652. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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