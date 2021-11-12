В Украине по состоянию на 12 ноября 2021 года зафиксировали 3 179 577 случаев коронавируса, а за сутки – 24 058. Среди них 1 616 детей и 468 медработников.
С коронавирусом за последние 24 часа госпитализировали 4 318 человек.
Всего от болезни умерли 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 594 679 людям, за сутки – 21 941 пациенту.
За время распространения вируса в Украине провели 15 128 821 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 61 714.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 802), Днепропетровской (1 867), Одесской (1 816), Донецкой (1 348) и Полтавской (1 257) областях.
- г. Киев — 1 802 случая;
- Винницкая область — 1 000 случаев;
- Волынская область — 719 случаев;
- Днепропетровская область — 1 867 случаев;
- Донецкая область — 1 348 случаев;
- Житомирская область — 737 случаев;
- Закарпатская область — 526 случаев;
- Запорожская область — 1 111 случаев;
- Ивано-Франковская область – 890 случаев;
- Киевская область — 970 случаев;
- Кировоградская область — 169 случаев;
- Луганская область — 436 случаев;
- Львовская область — 1 154 случая;
- Николаевская область — 972 случая;
- Одесская область — 1 816 случаев;
- Полтавская область — 1 257 случаев;
- Ровенская область — 1 012 случаев;
- Сумская область — 927 случаев;
- Тернопольская область — 659 случаев;
- Харьковская область — 1 042 случая;
- Херсонская область — 584 случая;
- Хмельницкая область — 1 090 случаев;
- Черкасская область — 822 случая;
- Черновицкая область — 351 случай;
- Черниговская область — 797 случаев.
Вакцинация от Covid-19
В Украине за прошлые сутки, 11 ноября, вакцинировались от коронавируса 279 136 человек. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы — 137 789 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.
Коронавирус в Украине
За прошлые сутки, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 18 896 людям, а умерли – 652. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.