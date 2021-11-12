В Украине по состоянию на 12 ноября 2021 года зафиксировали 3 179 577 случаев коронавируса, а за сутки – 24 058. Среди них 1 616 детей и 468 медработников.

С коронавирусом за последние 24 часа госпитализировали 4 318 человек.

Всего от болезни умерли 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 594 679 людям, за сутки – 21 941 пациенту.

За время распространения вируса в Украине провели 15 128 821 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 61 714.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 802), Днепропетровской (1 867), Одесской (1 816), Донецкой (1 348) и Полтавской (1 257) областях.

г. Киев — 1 802 случая;

Винницкая область — 1 000 случаев;

Волынская область — 719 случаев;

Днепропетровская область — 1 867 случаев;

Донецкая область — 1 348 случаев;

Житомирская область — 737 случаев;

Закарпатская область — 526 случаев;

Запорожская область — 1 111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область — 970 случаев;

Кировоградская область — 169 случаев;

Луганская область — 436 случаев;

Львовская область — 1 154 случая;

Николаевская область — 972 случая;

Одесская область — 1 816 случаев;

Полтавская область — 1 257 случаев;

Ровенская область — 1 012 случаев;

Сумская область — 927 случаев;

Тернопольская область — 659 случаев;

Харьковская область — 1 042 случая;

Херсонская область — 584 случая;

Хмельницкая область — 1 090 случаев;

Черкасская область — 822 случая;

Черновицкая область — 351 случай;

Черниговская область — 797 случаев.

Вакцинация от Covid-19

В Украине за прошлые сутки, 11 ноября, вакцинировались от коронавируса 279 136 человек. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы — 137 789 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 18 896 людям, а умерли – 652. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.