В Україні станом на 12 листопада 2021 року зафіксували 3 179 577 випадків коронавірусу, а за добу – 24 058. З-поміж них 1 616 дітей та 468 медпрацівників.
З коронавірусом за останні 24 години госпіталізували 4 318 людей.
Загалом від хвороби померли 75 607 українців, за день – 750 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 594 679 людям, за добу – 21 941 пацієнту.
За час поширення вірусу в Україні провели 15 128 821 тестування методом ПЛР, протягом дня – 61 714.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Києві (1 802), Дніпропетровській (1 867), Одеській (1 816), Донецькій (1 348) і Полтавській (1 257) областях.
- м. Київ – 1 802 випадки;
- Вінницька область – 1 000 випадків;
- Волинська область – 719 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 867 випадків;
- Донецька область – 1 348 випадків;
- Житомирська область – 737 випадків;
- Закарпатська область – 526 випадків;
- Запорізька область – 1 111 випадків;
- Івано-Франківська область – 890 випадків;
- Київська область – 970 випадків;
- Кіровоградська область – 169 випадків;
- Луганська область – 436 випадків;
- Львівська область – 1 154 випадки;
- Миколаївська область – 972 випадки;
- Одеська область – 1 816 випадків;
- Полтавська область – 1 257 випадків;
- Рівненська область – 1 012 випадків;
- Сумська область – 927 випадків;
- Тернопільська область – 659 випадків;
- Харківська область – 1 042 випадки;
- Херсонська область – 584 випадки;
- Хмельницька область – 1 090 випадків;
- Черкаська область – 822 випадки;
- Чернівецька область – 351 випадок;
- Чернігівська область – 797 випадків.
Вакцинація від Covid-19
В Україні за минулу добу, 11 листопада, вакцинувалися від коронавірусу 279 136 людей. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані – 137 789 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 11 листопада, в Україні підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 18 896 людям, а померли – 652. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.