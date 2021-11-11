В Україні станом на 11 листопада 2021 року зафіксували 3 155 519 випадків коронавірусу, а за добу – 24 747. З-поміж них 1 550 дітей та 462 медпрацівники.

До лікарень з коронавірусом за останні 24 години потрапили 4 778 людей.

Загалом від хвороби померли 74 857 українців, за день – 652 громадянина. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 572 738 людям, за добу – 18 896 пацієнтам.

За час поширення вірусу в Україні провели 15 067 107 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 67 341.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.

м. Київ – 2 002 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 694 випадки;

Дніпропетровська область – 1 999 випадків;

Донецька область – 1 179 випадків;

Житомирська область – 956 випадків;

Закарпатська область – 466 випадків;

Запорізька область – 1 146 випадків;

Івано-Франківська область – 1 454 випадки;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Луганська область – 394 випадки;

Львівська область – 1 253 випадки;

Миколаївська область – 903 випадки;

Одеська область – 1 469 випадків;

Полтавська область – 1 327 випадків;

Рівненська область – 985 випадків;

Сумська область – 1 174 випадки;

Тернопільська область – 603 випадки;

Харківська область – 1 550 випадків;

Херсонська область – 548 випадків;

Хмельницька область – 1 089 випадків;

Черкаська область – 597 випадків;

Чернівецька область – 430 випадків;

Чернігівська область – 680 випадків.

Вакцинація від Covid-19

10 листопада в Україні від коронавірусу вакцинувалися 277 097 людей. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані – 129 753 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 10 листопада, в Україні підтвердили 23 283 нових випадки коронавірусу. Одужати за добу вдалося 16 277 людям, а померли – 816. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.