В Украине по состоянию на 11 ноября 2021 года зафиксировали 3 155 519 случаев коронавируса, а за сутки – 24 747. Среди них 1 550 детей и 462 медработника.

В больницы с коронавирусом за последние 24 часа попали 4 778 человек.

Всего от болезни умерли 74 857 украинцев, за день – 652 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 572 738 людям, за сутки – 18 896 пациентам.

За время распространения вируса в Украине провели 15 067 107 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 67 341.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

г. Киев — 2 002 случая;

Винницкая область — 712 случаев;

Волынская область — 694 случая;

Днепропетровская область – 1 999 случаев;

Донецкая область — 1 179 случаев;

Житомирская область — 956 случаев;

Закарпатская область — 466 случаев;

Запорожская область — 1 146 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 454 случая;

Киевская область — 945 случаев;

Кировоградская область — 192 случая;

Луганская область — 394 случая;

Львовская область — 1 253 случая;

Николаевская область — 903 случая;

Одесская область — 1 469 случаев;

Полтавская область — 1 327 случаев;

Ровенская область — 985 случаев;

Сумская область — 1 174 случая;

Тернопольская область — 603 случая;

Харьковская область — 1 550 случаев;

Херсонская область — 548 случаев;

Хмельницкая область — 1 089 случаев;

Черкасская область — 597 случаев;

Черновицкая область — 430 случаев;

Черниговская область — 680 случаев.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 10 ноября, в Украине подтвердили 23 283 новых случая коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 16 277 людям, а умерли – 816. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.