В Украине по состоянию на 11 ноября 2021 года зафиксировали 3 155 519 случаев коронавируса, а за сутки – 24 747. Среди них 1 550 детей и 462 медработника.
В больницы с коронавирусом за последние 24 часа попали 4 778 человек.
Всего от болезни умерли 74 857 украинцев, за день – 652 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 572 738 людям, за сутки – 18 896 пациентам.
За время распространения вируса в Украине провели 15 067 107 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 67 341.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.
- г. Киев — 2 002 случая;
- Винницкая область — 712 случаев;
- Волынская область — 694 случая;
- Днепропетровская область – 1 999 случаев;
- Донецкая область — 1 179 случаев;
- Житомирская область — 956 случаев;
- Закарпатская область — 466 случаев;
- Запорожская область — 1 146 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 454 случая;
- Киевская область — 945 случаев;
- Кировоградская область — 192 случая;
- Луганская область — 394 случая;
- Львовская область — 1 253 случая;
- Николаевская область — 903 случая;
- Одесская область — 1 469 случаев;
- Полтавская область — 1 327 случаев;
- Ровенская область — 985 случаев;
- Сумская область — 1 174 случая;
- Тернопольская область — 603 случая;
- Харьковская область — 1 550 случаев;
- Херсонская область — 548 случаев;
- Хмельницкая область — 1 089 случаев;
- Черкасская область — 597 случаев;
- Черновицкая область — 430 случаев;
- Черниговская область — 680 случаев.
Коронавирус в Украине
За прошлые сутки, 10 ноября, в Украине подтвердили 23 283 новых случая коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 16 277 людям, а умерли – 816. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.