В Україні з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу отримали Covid-щеплення вже 43 157 дітей віком 12-17 років.

Про це відповіло Міністерство охорони здоров’я на запит Фактів ICTV. Для вакцинації, відповідно до інструкції, використовується вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні діти віком від 12 до 18 років можуть отримати щеплення від Covid-19. Для цього батьки чи опікуни підлітків до 16 років мають надати письмову згоду. Також перед щепленням дитина має пройти огляд сімейного лікаря чи педіатра.

Нещодавно такі щеплення в Україні робили лише окремим категоріям дітей, а саме – тим, хто їде за кордон або має супутні захворювання, що передбачають додатковий захист від Covid-19. А тепер, за бажанням сімей, ця вікова категорія може бути вакцинована.

Водночас штам коронавірусу Дельта, який нині поширений в Україні, є агресивнішим, і від ураження ним частіше потерпають не лише дорослі, але й неповнолітні.

Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи СОТА, станом на 10 листопада 2021 року в Україні зайнято 46 ліжок у палатах інтенсивної терапії дитячих лікарень. Це становить 27,2% від загальної кількості ліжкового фонду інтенсивної терапії дитячих лікарень.

Загалом в Україні станом на 12 листопада коронавірус зафіксували у 1 616 дітей. Міський голова Києва Віталій Кличко стверджує, що поки що повертати дітей до очного навчання в освітні заклади зарано. Нині хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп у дитячих садочках закриті. Тому якщо не зменшиться кількість захворювань, у місті не зможуть відкрити навчальні заклади.