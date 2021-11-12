Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Скільки дітей 12+ років в Україні вакцинувалися від Covid-19

12 Листопада 2021, 10:54
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Скільки дітей 12+ років в Україні вакцинувалися від Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу отримали Covid-щеплення вже 43 157 дітей віком 12-17 років.

Про це відповіло Міністерство охорони здоров’я на запит Фактів ICTV. Для вакцинації, відповідно до інструкції, використовується вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні діти віком від 12 до 18 років можуть отримати щеплення від Covid-19. Для цього батьки чи опікуни підлітків до 16 років мають надати письмову згоду. Також перед щепленням дитина має пройти огляд сімейного лікаря чи педіатра.

Нещодавно такі щеплення в Україні робили лише окремим категоріям дітей, а саме – тим, хто їде за кордон або  має супутні захворювання,  що передбачають додатковий захист від Covid-19. А тепер, за бажанням сімей, ця вікова категорія може бути вакцинована.

Водночас штам коронавірусу Дельта, який нині поширений в Україні, є агресивнішим, і від ураження ним частіше потерпають не лише дорослі, але й неповнолітні.

Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи СОТА, станом на 10 листопада 2021 року в Україні зайнято 46 ліжок у палатах інтенсивної терапії дитячих лікарень. Це становить 27,2% від загальної кількості ліжкового фонду інтенсивної терапії дитячих лікарень.

Загалом в Україні станом на 12 листопада коронавірус зафіксували у 1 616 дітей. Міський голова Києва Віталій Кличко стверджує, що поки що повертати дітей до очного навчання в освітні заклади зарано. Нині хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп у дитячих садочках закриті. Тому якщо не зменшиться кількість захворювань, у місті не зможуть відкрити навчальні заклади.

Читайте також:
Скільки дітей 12+ років в Україні вакцинувалися від Covid-19В Україні за добу зафіксували 24 058 нових випадків Covid-19

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка