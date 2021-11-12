Як відомо, 29 жовтня 2021 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину Pfizer для дітей віком 5-11 років. Під час спеціального опитування на цю тему з’ясувалося, що більше чверті батьків дітей цієї вікової групи хочуть, щоб їхня дитина була вакцинована якомога швидше.

Але інші дві третини заявили про свою тривогу, що вакцина може вплинути на майбутню фертильність їхніх дітей. Вони також висловили занепокоєння з приводу того, що їхня дитина може зазнати серйозних побічних ефектів або що їм недостатньо відомо про довгострокові ефекти вакцини.

Ці побоювання настільки важливі, що Американська академія педіатрії нещодавно випустила відео, в якому заперечується будь-який потенційний вплив вакцини на статеве дозрівання та репродуктивність.

Слід розуміти, що вакцини проходять особливо суворі випробування на безпеку, перш ніж будуть схвалені для використання. Однак жодні ліки не можуть гарантувати відсутність побічних ефектів.

Так з якими побічними ефектами можуть зіткнутися діти, які отримують вакцину від Covid-19?

Що отримають діти

Коли фармацевтичні компанії боролися за схвалення вакцини для дорослих, вони так само проводили випробування, щоб переконатися, що їхні вакцини безпечні та ефективні для підлітків і дітей.

У кінці вересня 2021 року компанія Pfizer опублікувала дані по фазах 2 і 3 випробувань. Ці дані свідчать про те, що вакцина безпечна для дітей віком 5-11 років.

Дітям віком до 12 років запропонують 10 мікрограмів (мкг) вакцини. Це порівнюється з 30 мкг вакцини, яку вводять дітям старше 12 років і дорослим. Експерти сподіваються, що нижча доза може призвести до меншої кількості побічних ефектів.

Незначні побічні реакції

Найбільш частими побічними ефектами у дітей після введення другої дози вакцини (реакції на першу дозу ставалися значно рідше) були стомлюваність і головний біль, причому ці симптоми відчували 39,4% і 28% дітей віком 5-12 років і 12+ відповідно.

Слід зазначити, що температура і озноб, що виникають після вакцинації, були нижчими серед дітей віком 5-12 років, аніж серед дітей віком від 12 і старше.

Лише 6,5% дітей 5-12 років після вакцинації відчували лихоманку порівняно із 17,2% дітей старше 12 років. Крім того, всього 9,8% дітей 5-12 років відчували озноб порівняно з 40% людей старше 12 років.

Через наявні побоювання з приводу можливого ризику міокардиту і перикардиту серед підлітків, вчені застосували особливі запобіжні заходи під час випробувань.

Щоб поліпшити можливе виявлення рідкісних випадків міокардиту у підлітків, якщо вони відбудуться, були отримані конкретні інструкції, щоб проявляти пильність щодо симптомів та ознак міокардиту. Але випадків анафілаксії або міокардиту під час фінальних випробувань зафіксовано не було.

Джерело: MedicalNewsToday