Через невдале сальто та хибний діагноз дитина перенесла три операції. Остання – надскладна й ризикована, але успішна.

Іще влітку 12-річний, граючись із братом, впав на руку. Діагноз, який поставили хлопцеві – перелом передпліччя (променевої та ліктьової кісток) із зміщенням. Почалося лікування, але з кожним місяцем стан дитини тільки погіршувався. Рука втратила чутливість, два пальці почали затерпати, а один холонув. Юрчик не міг уже зігнути кінцівку чи взяти до руки олівця.

Хлопця привезли до Львова, де у Лікарні швидкої медичної допомоги знайшли причину погіршення стану. У хлопця був не просто перелом, а ще й пошкоджено нерв, який відповідає за рухи та відчуття температури, болю і тиску.

При переломі гострі краї кісточки у середній третині передпліччя глибоко між м’язами зачепили нерв. Отже потрібно було провести реконструкцію ліктьового нерву.

Хірурги вирішили не зволікати і негайно взяли дитину на операцію. Та під час втручання виявилося, що краї нерву настільки пошкоджені, що відстань між ними не дозволяє його сполучити.

Єдиним, хоча й дещо ризикованим, виходом стала аутотрансплантація – пересадка нерва із іншої ділянки кисті, де немає моторних волокон, а тільки чутливі.

Мікрохірургічна операція складна, адже з’єднати нерв – те саме, що зшити волосину. Втручання виконувалося із застосуванням високоточного мікроскопу. Лікарі взяли частинку нерва з тильної поверхні кисті і відновили пошкоджений.

Попри ризики і складнощі відновлення минає успішно. Уже на четверту добу після операції Юрчик почав відчувати нервові імпульси в кінчиках пальчиків, які раніше були нечутливими. І хоча попереду ще тривала реабілітація, є великі шанси, що рухливість руки буде відновлено.

Джерело: Перше ТМО м. Львова