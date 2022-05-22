С первого дня войны Министерство здравоохранения привлекает гуманитарную помощь со всего мира и еженедельно публично отчитывается об объеме и содержании гуманитарных грузов, прибывших на его склады в течение недели.

Так, в течение этой недели Минздрав получил от разных доноров и благотворительных организаций:

14 автомобилей скорой помощи;

168,5 тонн лекарства в ассортименте;

14,5 тонны препаратов группы инсулинов;

33 паллета оборудования;

400 единиц VAC-аппаратов;

1100 единиц бинтов;

1100 единиц тактических Z-бинтов;

500 кг дезинфицирующих средств.

Основными поставщиками помощи стали EU member states, Правительство Великобритании, Министерство иностранных дел Франции, международная некоммерческая организация “Direct relief”, международная компания “Genadyne Biotechnologies”, Lithuanian Red cross, общественная организация “Ментор”, ООО “Амлак Стерилокс Украина”, Благотворительный фонд Киевская школа экономики.

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