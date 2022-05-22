Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Видео Новости

С начала войны направлено более 5,2 млрд грн: ситуация в сфере здравоохранения на временно оккупированных территориях

22 мая 2022, 09:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Віктор Ляшко

Вчера вечером, 21 мая, министр здравоохранения Виктор Ляшко во время своего брифинга проинформировал общественность о ситуации в медицинской сфере на временно оккупированных территориях Украины.

Согласно статистике, которую обнародовал министр, на сегодня:

Сейчас смотрят
  • 627 учреждений здравоохранения повреждены, из них 105 полностью разрушены во время прицельных обстрелов со стороны террористов;
  • разрушено 396 аптек, 27 из которых – полностью;
  • более 200 автомобилей экстренной медицинской расстреляны или захвачены врагом;
  • на территориях, временно оккупированных войсками РФ, находится 235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых — в Херсонской области.

Отмечается, что Минздрав предоставил ряд рекомендаций по работе в условиях оккупации с учетом разработки дополнительных указаний здравоохранительного ведомства совместно с СБУ, поскольку ежедневно оккупанты все больше морально давят на руководство больниц.

Читайте также:
клініка АйвімедВрачи вывезли за границу 18 тыс. эмбрионов из своей клиники: история героической эвакуации из Киева

Стало также известно, что за февраль-май 2022 года медучреждения Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей по Программе медицинских гарантий получили более 5,2 млрд грн.

Руководителям департаментов здравоохранения дано поручение усовершенствовать коммуникацию относительно наличия в больницах лекарственных средств, закупленных и поставленных за средства государственного бюджета.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Лікарні, Медики, МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь