Вчера вечером, 21 мая, министр здравоохранения Виктор Ляшко во время своего брифинга проинформировал общественность о ситуации в медицинской сфере на временно оккупированных территориях Украины.

Согласно статистике, которую обнародовал министр, на сегодня:

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627 учреждений здравоохранения повреждены, из них 105 полностью разрушены во время прицельных обстрелов со стороны террористов;

разрушено 396 аптек, 27 из которых – полностью;

более 200 автомобилей экстренной медицинской расстреляны или захвачены врагом;

на территориях, временно оккупированных войсками РФ, находится 235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи, большинство из которых — в Херсонской области.

Отмечается, что Минздрав предоставил ряд рекомендаций по работе в условиях оккупации с учетом разработки дополнительных указаний здравоохранительного ведомства совместно с СБУ, поскольку ежедневно оккупанты все больше морально давят на руководство больниц.

Стало также известно, что за февраль-май 2022 года медучреждения Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей по Программе медицинских гарантий получили более 5,2 млрд грн.

Руководителям департаментов здравоохранения дано поручение усовершенствовать коммуникацию относительно наличия в больницах лекарственных средств, закупленных и поставленных за средства государственного бюджета.