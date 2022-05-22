Вчора ввечері, 21 травня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час свого брифінгу поінформував громадськість щодо ситуації в медичній сфері на тимчасово окупованих територіях України.

Згідно зі статистикою, яку оприлюднив міністр, на сьогодні:

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627 закладів охорони здоров’я пошкоджено, з них 105 повністю зруйновано під час прицільних обстрілів з боку терористів;

зруйновано 396 аптек, 27 з яких – повністю;

більше 200 автомобілів екстреної медичної розстріляні або захоплені ворогом;

на територіях, тимчасово окупованих військами РФ, знаходиться 235 медичних установ і більше 200 бригад екстреної медичної допомоги, більшість з яких – у Херсонській області.

Зазначається, що МОЗ надало низку рекомендацій щодо роботи в умовах окупації з урахуванням розробки додаткових вказівок відомства охорони здоров’я спільно з СБУ, оскільки щодня окупанти все більше морально тиснуть на керівництво лікарень.

Стало також відомо, що за лютий-травень 2022 року медустанови Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей за програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 млрд грн.

Керівникам департаментів охорони здоров’я дано доручення вдосконалити комунікацію щодо наявності в лікарнях лікарських засобів, закуплених і поставлених за кошти державного бюджету.