У п’ятницю, 20 травня, Міністерство закордонних справ Франції заявило про запуск першого рейсу медичної евакуації для поранених українців та дітей з онкологією.

Учора французький літак евакуював із Польщі семеро українців, яких було поранено на війні та трьох діток з онкозахворюваннями разом із їхніми опікунами.

У заяві Міністерства закордонних справ Франції зазначено, що всі евакуйовані пацієнти лікуватимуться безкоштовно у різних лікарнях країни.

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– Франція, як і раніше, підтримує Україну та її народ, який постраждав від російської агресії, – йдеться у заяві.

Нещодавно на лікування та реабілітацію до Німеччини виїхало 50 пацієнтів, які лікувалися у Львові після тяжких поранень у різних регіонах країни. Серед них і медсестра з Лисичанська, яка втратила обидві ноги під час вибуху ворожої міни. Докладніше історію медсестри Оксани Баландіної читайте на Фактах ICTV Здоров’я.

Фото: МОЗ