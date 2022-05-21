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Первый эвакуационный рейс во Францию: вывезли раненных украинцев и детей

21 мая 2022, 12:54
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
на лікування за кордон

В пятницу, 20 мая, министерство иностранных дел Франции заявило о запуске первого рейса медицинской эвакуации для раненных украинцев и детей с онкологией.

Вчера французский самолет эвакуировал из Польши семь украинцев, которые были ранены на войне и трех деток с онкозаболеваниями вместе с их опекунами.

В заявлении Министерства иностранных дел Франции указано, что все эвакуированные пациенты будут лечиться бесплатно в различных больницах страны.

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— Франция по-прежнему поддерживает Украину и ее народ, который пострадал от российской агрессии, — говорится в заявлении.

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Недавно на лечение и реабилитацию в Германию выехало 50 пациентов, которые лечились во Львове после тяжелых ранений в разных регионах страны. Среди них и медсестра с Лисичанска, которая потеряла обе ноги при взрыве вражеской мины. Подробнее историю медсестры Оксаны Баландиной читайте на Фактах ICTV Здоровье.

Фото: Минздрав

Источник
CNN
Теги
Евакуація, Франция
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